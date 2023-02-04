3 تغييرات في الهجوم.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام سياتل الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه به سياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المحدد لها السابعة مساء اليوم.

وشهد التشكيل 3 تغييرات عن لقاء أوكلاند سيتي، حيث يبدأ الثلاثي الهجومي طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا، بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف وأحمد عبد القادر.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سياتل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.