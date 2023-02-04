كيفية استقبال التردد الأرضي لـ’’أون تايم سبورت‘‘ الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المعلق الرياضي محمد الكواليني عن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، عبر البث الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس".

وكتب الكواليني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "اليوم مباراة الأهلى وسياتل الـمريكى على تايم سبورت فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ـم الدنيا --بصوتى-- الله الموفق".

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الليلة بين الأهلي وسياتل، مع ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي مونديال الأندية، يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بنتيجة (3-0).

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

ومناطق البث في مصر (أرضي) عبر البث الرقمي: UHF 32.