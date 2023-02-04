زد يخطف صدارة مجموعة القاهرة بعد الفوز على النصر بثنائية نظيفة فى القسم الثانى

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا مهما وصعبا على فريق المصر بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى زد رصيده إلى 35 نقطة ليرتقى إلى صدارة مجموعة القاهرة والقناة، متفوقا على فريق القناة صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة 14 ويتراجع إلى المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب.

واستفاد فريق زد من سقوط فريق القناة أمام بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فى نفس الجولة، ليتوقف رصيد القناة عند النقطة 34، وتعادل فريق السكة الحديد مع مستقبل وطن بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى 33 نقطة.

وفى مجموعة الصعيد، حقق فريق شبان قنا فوزا صعبا على فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل فريق المدينة المنورة مع فريق كيما أسوان بهدف لكل فريق خارج ملعبه ليتمسك بآماله الضعيفة فى البقاء فى القسم الثانى الموسم الماضى.

وفى مجموعة بحرى والإسكندرية، خطف فريق الحمام فوزا مهما على فريق اسبورتنج بهدف نظيف ويحصد ثلاث نقاط غالية فى مشواره.

وجاءت نتائج مباريات اليوم فى القسم الثانى كالتالى..

زد 1 / 0 النصر

شبان قنا 2 / 1 الفيوم

كيما أسوان 1 / 1 المدينة المنورة

الحمام 1 /0 سبورتنج