شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل الأمريكي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية على فيس بوك صوراً من داخل غرفة ملابس الفريق قبل مباراة سياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المحدد لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل (1)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل (2)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل (3)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل (4)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل (5)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل (6)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل (7)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة سياتل (8)

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سياتل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وعقد كولر محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب أبن بطوطة الذي يستضيف مباراة سياتل المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،السبت، في بطولة كأس العالم للأندية.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.