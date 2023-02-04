شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس يهزم باراجواى ويضمن البقاء بالمجموعة العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ المنتخب الوطنى للرجال للتنس على مكانه بالمجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز بعد التغلب على منتخب باراجواى 3 / 2 فى الجولة الفاصلة للبقاء التى أقيمت بينهما بنادى الجزيرة.

وشهدت المواجهة بين الفريقين قوة وإثارة وندية وظلت النتيجة معلقة حتى المباراة الأخيرة والفاصلة.

وتقدمت مصر فى البداية 1/ صفر ثم تعادلت باراجواى 1 / 1 وعاود فراعنة التنس التقدم 2/ 1 ثم تعادلت باراجواى للمرة الثانية.

وفى المباراة الخامسة والأخيرة تمكن نجم منتخبنا الوطنى محمد صفوت من التغلب على لاعب باراجواى خوان بوربا بجدارة 2/ صفر بنتيجة 6 / 1 و 6 / 1.

وعقب انتهاء المباراة الأخيرة احتفل منتخبنا الوطنى بقيادة عمرو غنيم واللاعبون محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى وفارس زكريا ومحمد جمعه داخل الملعب بالانتصار الثمين مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اسماعيل الشافعى ونائب رئيس اتحاد التنس حسن العروسى والسكرتير العام المهندس وليد سامى وامين الصندوق وائل التلبانى والاعضاء المهندس احمد عبده وحازم شيحة واحمد كمال وفى حضور نائب رئيس نادى الجزيرة المهندس ايهاب لهيطة ولجنة التنس بالنادى برئاسة إسماعيل خرما وعضو اللجنة نادر زهران والجماهير التى استمرت في مؤازرة الفريق حتى اخر لحظة فى المباراة.