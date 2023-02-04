شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وطاهر وبيرسي تاو فى تشكيل الأهلي أمام سياتل بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المحدد لها السابعة مساء اليوم.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سياتل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وعقد كولر محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب أبن بطوطة الذي يستضيف مباراة سياتل المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،السبت، في بطولة كأس العالم للأندية.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.