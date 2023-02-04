شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى ملعب مباراة سياتل فى ربع نهائي مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرّك فريق الكرة بالنادي الأهلي، منذ قليل، من فندق إقامته بمدينة طنجة المغربية مُتوجهاً إلى ملعب ابن بطوطة، استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكى فى ربع نهائى مونديال الأندية.

وعقد كولر محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي قبل التحرك لفندق الإقامة، تحدث خلالها كولر مع لاعبيه عن كل التفاصيل الفنية والتكتيكية المتعلقة بالمباراة، وكذلك التشكيل الذى يبدأ به مواجهة الفريق الأمريكي.

ويواجه الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.