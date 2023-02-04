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تأهيل خاص لـ محمد عبد الغنى فى الزمالك استعدادًا لفاركو

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القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

 

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق، لعلاج الإجهاد وتجهيزه بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

 

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مطولة مع اللاعبين فى حضور البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق.

 

ورحب أمير مرتضى بعودة فيريرا لقيادة التدريبات استعدادا للفترة المقبلة، كما رحب به إسماعيل يوسف مدير الكرة وكل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي أعضاء الجهاز بالمدرب البرتغالي.

 

وتحدث المشرف العام على الكرة مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة وأهميتها فى مشوار الزمالك بكافة البطولات، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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