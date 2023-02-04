شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل خاص لـ محمد عبد الغنى فى الزمالك استعدادًا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق، لعلاج الإجهاد وتجهيزه بالشكل المناسب للفترة المقبلة.