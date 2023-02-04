شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سياتل الأمريكى بمونديال الأندية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع سياتل الأمريكى فى ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية فى السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة. وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات في مونديال الأندية لتحقيق إنجاز تاريخى للمارد الأحمر، وقاد كولر الأهلى فى 21 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 7، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بالفوز بالسوبر المحلى بجانب نجاحه فى احتلال صدارة الدوري المصري دون هزيمة حتى الآن.

وفى المقابل، تُعد المشاركة الحالية لفريق سياتل ساوندرز هى الأولى للفريق في بطولة كأس العالم للأندية بعدما حقق الفوز على فريق بوماس أونام المكسيكي في نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2022 بنتيجة 5-2 كمجموع لقائي النهائي ذهابًا وإيابًا ليُنهي السيطرة المكسيكية على البطولة ويصبح أول فريق من الدوري الأمريكي يتوج بلقبها في نسختها الجديدة التي بدأت عام 2008.

يقود فريق سياتل ساوندرز المدرب الأمريكي المخضرم بريان شميتزر، والذي يعد واحدًا من أساطير النادي، لاعبًا ثم مدرب مساعد إلى أن أصبح مدربًا للفريق.

قاد شميتزر الفريق في 235 مباراة منذ بداية ولاينه للفريق حقق الفوز في 110 مباراة وتعادل في 50 وتلقى الخسارة في 75 واستطاع أن يُسجل في الفرق المنافسة 399 هدفًا بينما تلقى 305 هدفًا وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأمريكي في موسمي2015/2016 و 2018/2019 كما قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال الكونكاكاف كما ذكرنا موسم 2021/2022.

أكد بريان شميتزر، المدير الفني لفريق سياتل ساوندرز الأمريكي، أن يعتبر مباراة فريقه أمام الأهلي تمثل تحديًا قويًا بالنسبة له في افتتاح مشواره بالبطولة، مؤكدًا أن المواجهة صعبة وأمام خصم قوي.

وأضاف شميتزر أن لاعبي الفريق جاهزين ومتحمسين للمباراة، مشيرًا إلى أنه واثق في قدرات فريقه.

وواصل مدرب سياتل ساوندرز حديثه قائلًا: «ندرك حقيقة أننا سنواجه فريقًا قويًا، لقد شاهدنا مباراته الافتتاحية، ندرك أن الأهلي فريق قوي ومستواه جيد ولديه مهاجمين رائعين».