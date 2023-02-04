الامارات | صدمة لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن المواجهة المقبلة لفريقه ريال مدريد حامل اللقب أمام مضيفه ريال مايوركا الأحد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حسب مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت إن البرازيلي إيدر "ميليتاو وكريم (بنزيمة) يخضعان لفحوصات طبية في هذه اللحظة بالذات".

وتابع "لا يبدو أن الأمر خطير.. أعتقد أنه سيتم استبعادهما غداً (الأحد)، لكنهما سيسافران معنا الى كأس العالم للأندية، وسيكونان مُتاحين للمباراة الأولى أو الثانية".

وأصيب بنزيمة في الفخذ خلال المباراة الاخيرة التي فاز بها "ميرينغي" على فالنسيا 2-صفر ليخرج في الدقيقة 60 متجها مباشرة الى غرف الملابس، فيما خرج ميليتاو في المباراة ذاتها بعد احتكاك مع صامويل لينو في الدقيقة 36.

وعلّق مدربه عند صافرة النهاية "إصابة كريم تبدو خفيفة للغاية، لكن هذا ما يحدث عندما تلعب كل ثلاثة أيام وليس لديك وقت للتعافي".

سبق أن غاب بنزيمة عن الملاعب لمدة شهر في النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في عضلة الفخذ في ساقه اليمنى والتي تعرّض لها في 6 سبتمبر المنصرم خلال الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام سلتيك الاسكتلندي، ثم غاب عن نهائيات كأس العالم في قطر في بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.