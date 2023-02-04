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الامارات | مدرب ليفربول: صلاح بخير.. والعقد ليس سبب تراجع مستواه

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب : صلاح بخير.. والعقد ليس سبب تراجع مستواه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق ليفربول، يورغن كلوب في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، النجم المصري محمد صلاح بأنه "لاعب من الطراز العالمي"، وأنه "يمكن انتقاده، لكن أحدا من منتقديه غير قادر على تسجيل أهدافه". وتعرض صلاح في الفترة الأخيرة لانتقادات شديدة من قبل أنصار ليفربول، وبعض اللاعبين السابقين، بعد أن تراجعت وتيرة أهدافه، ما زاد من أزمة ليفربول الهجومية، حيث يحتل الفريق المركز العاشر بـ 29 نقطة في ترتيب الممتاز.

وطالب كلوب بمنح صلاح مزيدا من الوقت، والصبر عليه، وقال إنه بخير وذو إمكانات كبيرة، وقادر على استعادة شهيته التهديفية بقوة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عودته للتهديف بقوة مسألة وقت فقط، وأن "العقد الأخير" الذي منحه إياه النادي، لا علاقة له بتراجع مستواه. ويلتقي في وقت لاحق اليوم ليفربول في مباراة مهمة مع وولفرهامبتون ضمن الدوري الإنجليزي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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