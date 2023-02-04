شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المحاضرة الأخيرة للأهلي قبل التوجه لملعب ابن بطوطة وخوض مباراة سياتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المحاضرة الفنية الأخيرة مع اللاعبين، قبل قليل، استعدادًا للتوجه إلى ملعب مباراة سياتل الأمريكى فى ربع نهائى مونديال الأندية. ويراجع كولر مع لاعبيه فى المحاضرة الختامية كل التفاصيل الفنية والتكتيكية المتعلقة بالمباراة، وكذلك التشكيل الذى يبدأ به مواجهة الفريق الأمريكي.

ويغادر الفريق فندق الإقامة بمدينة طنجة بالمغرب بعد قليل، استعدادًا لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي.

ويواجه الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.