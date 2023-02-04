شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافي الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل لقاء سياتل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع سياتل ساوندرز الأمريكي، بطل كونكاكاف، على ملعب "ابن بطوطة" فى مدينة "طنجة" في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

سجل ثلاثية الأهلي أمام أوكلاند سيتى فى مباراة الافتتاح حسين الشحات فى الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة.

وعبر ثمانى مشاركات للأهلى فى كأس العالم للأندية وخلال 19 مباراة، نجح 11 لاعباً بواقع 9 لاعبين محليين وثنائى أجنبى، هما فلافيو وبيرسى تاو، فى تسجيل 19 هدفاً للأهلى وهم كالتالى:

1- محمد أبو تريكة (4 أهداف)

2- أمادو فلافيو (3 أهداف)

3- عماد متعب (هدفان)

4- حسين الشحات (هدفان)

5- ياسر إبراهيم (هدفان)

6- محمد هاني (هدف)

7- عمرو السولية (هدف)

8- السيد حمدي (هدف)

9- أحمد عبد القادر (هدف)

10- محمد شريف (هدف)

11_ بيرسى تاو ( هدف)