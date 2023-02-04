شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي مع سياتل الأمريكى فى ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ونرصد فى التقرير التالى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل والتردد الخاص بهذه القنوات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى قناة Aea العراقية

تردد قناة aea

11636 أو 116367

الاستقطاب: أفقى

القمر الصناعى : نايل سات

قناة NRT العراقية

تردد قناة NRT

11636 أو 116367

الاستقطاب: افقى

القمر الصناعى : نايل سات

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.