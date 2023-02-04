شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي مع سياتل الأمريكى فى ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ونرصد فى التقرير التالى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل والتردد الخاص بهذه القنوات.القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى قناة Aea العراقية
تردد قناة aea
11636 أو 116367
الاستقطاب: أفقى
القمر الصناعى : نايل ساتقناة NRT العراقية
تردد قناة NRT
11636 أو 116367
الاستقطاب: افقى
القمر الصناعى : نايل سات
وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.
واستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والذي فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، فيما استعد جيدا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.
وحال فوز الأهلي على بطل أمريكا في ربع نهائي المونديال سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير.