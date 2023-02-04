شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 مواجهات للأهلى أمام أندية أمريكا الشمالية قبل مباراة سياتل.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة "طنجة"، فى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

ولم يسبق أن واجه الأهلي فريقا أمريكيا فى كأس العالم للأندية غير الأندية المكسيكية، حيث إن جميع مبارياته أمام أبطال الكونكاكاف جاءت بالكامل ضد أندية مكسيكية.

وتعتبر مواجهة الأهلي لسياتل ليست المرة الأولى التى يواجه فيها بطل أمريكا الشمالية، حيث سبق ولعب المارد الأحمر أمام أندية أمريكا الشمالية خمس مباريات خلال 7 مشاركات في مونديال العالم للأندية حقق الفوز مرتين وخسر ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 12.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير الجاري.

وتأهل فريق النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية (المغرب 2022)، عقب الفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد في الدور التمهيدى سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو.