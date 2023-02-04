شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، أحمد فتوح يقترب من العودة إلى الزمالك أمام فاركو، فيريرا يقود مران الزمالك اليوم قبل مواجهة فاركو فى الدورى، اتحاد الكرة يحول 9 آلاف دولار لـ كلاتنبرج بعد تسوية مستحقاته.

فيريرا يقود مران الزمالك اليوم قبل مواجهة فاركو فى الدورى

يقود البرتغالى جوسفالدوا فيريرا تدريبات الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم استعداداً للمواجهة المقبلة أمام فاركو فى الجولة السابعة عشرة للدورى.

اتحاد الكرة يحول 9 آلاف دولار لـ كلاتنبرج بعد تسوية مستحقاته قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط. يقود السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، فريقه فى مباراة جديدة بكأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، فى السابعة مساء اليوم، السبت، فى ربع نهائي البطولة المقامة حالياً فى المغرب.

أحمد فتوح يقترب من العودة إلى الزمالك أمام فاركو

يقترب أحمد فتوح لاعب الزمالك من قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض أمام فاركو بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية حيث ابتعد اللاعب عن مباريات الزمالك لـ 6 مباريات على التوالي في كل البطولات وكانت أمام الداخلية والاتحاد السكندرى والأهلى وغزل المحلة وفيوتشر بالدورى وبيراميدز في كأس مصر.

ندى عباس لاعبة الاسكواش تثبت براءتها من تهمة المنشطات

أثبتت البطلة المصرية ندى عباس براءتها من تهمة المنشطات، لتعودد مجدداً إلى الملاعب الزجاجية، بعد فترة طويلة من إجراءات التحاليل لإثبات الأمر وصلت إلى 7 أشهر، تكبدت خلالها اللاعبة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليون جنيه.

يفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق في مباراة فاركو القرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

اتحاد اليد يحدد 12 فبراير موعدا لمباراتى الزمالك والأهلى المؤجلتين بكأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 12 فبراير الجارى موعداً لمؤجلتى الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ 16 بكأس مصر للموسم الحالى بدلا من غد، بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت فى بولندا والسويد مؤخرا.