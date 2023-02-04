شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود للزمالك لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل.. وممر شرفى من اللاعبين والجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم، السبت، عقب عودته من قطر عقب انتهاء المرحلة الثانية من التأهيل.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وباقي أعضاء الجهاز واللاعبون على استقبال اللاعب والاطمئنان عليه.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بتنظيم ممر شرفي للاعب على هامش المران الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في الفترة المقبلة.

ويخوض محمود حمدي "الونش" خلال هذه الفترة مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها فى إنجلترا بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.