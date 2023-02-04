شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً بقائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى وغياب عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على ضم 21 لاعباً لقائمة "سيد البلد" استعداداً لمواجهة الإسماعيلى غداً الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندرى استبعاد عمار حمدى، بينما جاءت أسماء الـ21 لاعبا كالتالى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان – صبحى سليمان – عمرو خليل، خط الدفاع: هشام صلاح - جافين جازيتو - خالد صبحى - محمود علاء - صبرى رحيل - عبد الله نصيب، خط الوسط: مورو ساليفو - إسلام عبد النعيم - خالد الغندور - إبراهيم حسن - محمود عبد العزيز - محمد محمود - أحمد عادل ميسى - عبد الغنى محمد _ ناصر ناصر،الهجوم: أوستن أموتو – مابولولو- أحمد عيد

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر لقاءين وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلت شباك سيد البلد ذات الرصيد من الأهداف.

في سياق مختلف، تعادل الاتحاد السكندرى مع سموحة بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بهدف أوستن أموتو والذى أحرزه بمجهود فردى فى الدقيقة الأولى ومع بدايه الشوط الثانى أحرز بنجامين بواتنج هدف التعادل لسموحة، وعاد الاتحاد السكندرى للتقدم بهدف رائع لأحمد حمدين، قبل أن يتعادل حسين فيصل لسموحه لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى فى تجربه قويه للفريقين نجح خلالها فى الاطمئنان على جميع اللاعبين.

ودفع زوران بجميع اللاعبين باستثناء المهدى سليمان وهشام صلاح وموبولولو وخالد صبحى وخالد الغندور وصبرى رحيل ومحمود علاء، كما دفع أحمد سامى المدير الفنى لسموحة بجميع اللاعبين باستثاء الهانى سليمان وحسام حسن وشريف رضا وصديق أوجولا.