شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة يعلن قرعة "بلاى أوف" نهائيات دورى "الرجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3 .

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.



قرعة الطائرة

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023 .

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق ، كما أعلن الاتحاد نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتى تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

وجاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالى:

- يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندري - الأهلى الساعة 6.

- يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندري - الزمالك الساعة 6.

- يوم السبت 11 فبراير 2023

الاتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.