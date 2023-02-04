شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي الليلة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص مباراة الأهلى وسياتل الأمريكي فى مونديال الأندية المقام حالياً بالمغرب.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وسياتل الليلة؟

ج: يلعب الأهلي مع سياتل فى السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

س: ماذا قال كولر فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة؟

ج: قال إن الأهلي استعد بقوة لمواجهة فريق سياتل، مؤكدا أن الجميع فى حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة، وأوضح فى المؤتمر الصحفي أن مواجهة سياتل صعبة وأمام منافس قوي يميل إلى المدرسة اللاتينية، ويمتلك عناصر من أصحاب المهارة، خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية، مؤكدا أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم فى الموسم.

وأشار إلى أن مباراة «أوكلاند» كانت صعبة، موضحا أن فلسفته هى التعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل ومختلف، وأنه مقتنع دائما أن المباراة القادمة هي الأهم، لذلك، هو لا يفكر في أبعد من المباراة المقبلة ، وقال كولر، «الجميع يعلم قوة وقدرات لاعبي الأهلي، وكل فريق يلعب أمامهم من هذا المنطلق.. وفى لقاء «أوكلاند» واجهنا منافساً يعرف قدراتنا ولعب بقوة، ولكننا كنا مستعدين بشكل جيد وحققنا الفوز»، وشدد كولر على أن الأهلي لديه عناصر مميزة وقادرة على خوض المباريات الكبيرة، موضحا أن الفريق استعد بشكل مناسب لكل مباراة في البطولة.

س: وماذا أسفر الاجتماع الفني لمباراة الليلة؟

ج: أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل، وشهد الاجتماع الفني للمباراة عرض «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة والتفاصيل الأخرى داخل وخارج الملعب، ويرتدى الأهلي زيه التقليدى الأحمر والشورت الأبيض فى لقاء الليلة، بينما يرتدى فريق سياتل ساوندرز الأمريكي القميص الأخضر والشورت الأزرق.