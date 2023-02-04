شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقود تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى اليوم السبت.

وقاد فيريرا التدريبات الجماعية برفقة أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.