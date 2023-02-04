شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يستقبل نائب رئيس الاتحاد العربى لمعاينة مضمار استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الشيخ سالم العمرى، نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، والمندوب الإداري للبطولة العربية لاختراق الضاحية، مضمار استاد القاهرة الدولي الذى ستقام عليه فعاليات البطولة الـ25 لاختراق الضاحية التي ستقام 5 فبراير.

وتواجد فى الجولة التفقدية عبدالحكيم الشدوخي المندوب الفني للاتحاد العربي والسيد أحمد القناني المساح الدولي لسباقات الضاحية والطريق والسيد عبيد عبيد السكرتير العام للإتحاد العربي والأستاذ طارد العتيبي المنسق الإعلامي الاتحاد العربي.

وحرص سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية، على استقبال نائب رئيس الاتحاد العربي في مضمار القاهرة خلال جولة المعاينة لمضمار استاد القاهرة الدولي.



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وكان فى استقبال وفد الاتحاد العربي خلال الجولة التفقدية محمد أبوأفندي عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى والتي تبذل مجهود كبير من أجل انهاء كافة الترتيبات وتفير كافة الإمكانيات للدول المشاركة و مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى ورئيس لجنة المراسم بالبطولة والتي انتهت الترتيبات الخاصة ببرنامج البطولة يوم 5 فبراير الحالي والدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للإتحاد ومحمد جبر ومصطفي فوزي أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.