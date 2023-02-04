شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ثلاثى المنتخب الأولمبي فى تدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء اليوم، السبت، انتظام الثلاثي محمد طارق وحاتم سكر ومحمد نديم حارس المرمى، وذلك بعد عودتهم من معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا لمواجهة زامبيا فى شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2024 .

وشارك الثلاثي بشكل طبيعي فى التدريبات استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما ظهر البرتغالى جوسفالدو فيريرا فى مقر نادى الزمالك، استعدادًا لقيادة تدريب الفريق، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء عودة المدرب بعد قرار إقالته.

ومن المنتظر أن يتولى البرتغالى فيريرا قيادة تدريب الزمالك، على أن يعاونه أسامة نبيه، بعدما رحل الجهاز المعاون الأجنبى لفيريرا.

ويعود فيريرا لقيادة الفريق الأبيض الذى يستعد لمواجهة فاركو المقرر إقامتها بالإسكندرية بعد غدٍ الاثنين، والتى تعد لقاء فاصلا من أجل استكمال أبناء ميت عقبة لمشوارهم فى الدورى بعد اقترابهم من صاحب المركز الثانى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحبة المركزين الثانى والثالث اللذان يحتلهما بيراميدز وفيوتشر برصيد 31 نقطة.