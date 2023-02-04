الامارات | 11 لاعبا ولاعبة يمثلون المنتخب في بطولة العرب لاختراق الضاحية بالقاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم غد فعاليات النسخة الـ25 من البطولة العربية لاختراق الضاحية، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، على مضمار استاد القاهرة الدولي، بمشاركة منتخبات 15 دولة عربية. ويمثل المنتخب في البطولة 11 لاعبا ولاعبة، ويترأس بعثة الإمارات فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما تضم البعثة راشد ناصر آل علي عضو مجلس الإدارة، والطاقم الإداري والفني المكون من عبد الرحمن سليمان وأحمد الدرمكي.



وتضم قائمة المنتخب: خالد البدواوي في فئة الكبار، وأحمد الكندي في الشباب، وكلا من راشد القايدي، ومحمد النقبي، وياسر اليماحي، ومحمد النعيمي، ومكتوم أمين مثنى في الناشئين. كما تضم القائمة 4 لاعبات هن رقية المرزوقي، ومريم الشامسي، وموزة الغفلي، ومروة العمودي.