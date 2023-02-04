شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لنهائي الشان 2023 بين الجزائر والسنغال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض المنتحب الجزائري مباراة مُرتقبة وحاسمة ضد نظيره السنغالي، السبت، في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين "شان 2023".

القنوات الناقلة لنهائي الشان 2023 بين الجزائر والسنغال

وأقيمت أمم إفريقيا للمحليين 2023 على الأراضي الجزائرية خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 4 فبراير/ شباط الحالي.

وشهدت البطولة ظهور المنتخب الجزائري صاحب الأرض والجمهور بمستوى مميز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في 5 مباريات من 5.



وحقق منتخب الخضر الفوز على ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق في دور المجموعات بهدف دون رد في كل مباراة، ليحصد 9 نقاط كاملة.

وفي ربع النهائي حقق المنتخب الجزائري الفوز على ساحل العاج بهدف دون رد، قبل أن يكتسح النيجر في الدور قبل النهائي بخماسية دون رد.

في المُقابل، حقق منتخب السنغال 6 نقاط في دور المجموعات من انتصارين على ساحل العاج 1-0 والكونغو 3-0، فيما خسر من أوغندا 0-1.

ونجح منتخب السنغال في إسقاط موريتانيا بهدف دون رد في ربع النهائي، قبل الفوز على مدغشقر بهدف نظيف في الدور التالي.

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين "شان 2023" عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعرض المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 فضلا عن القناة الرياضية الجزائرية.



من الممكن مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال مجانا دون اشتراكات في أي قناة أو إنترنت من خلال التلفزيون المحلي الجزائري.

وينقل التلفزيون الأرضي الجزائري مباراة الجزائر مع السنغال مجانًا، مثلما نقل كل مباريات الخضر في البطولة.

منتخب الجزائر



من الممكن متابعة البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال عبر طريقتين باشتراك خاص.

الوسيلة الأولى هي تطبيق TOD التابع لشبكة بي إن سبورتس، والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

سيواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي مساء يوم السبت الموافق 4 فبراير/ شباط الحالي على ملعب "نيلسون مانديلا" في براقي.

وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.