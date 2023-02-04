بث أرضي.. تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المعلق الرياضي محمد الكواليني عن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، عبر شبكة قنوات "تايم سبورتس".

ومن المقرر أن يلبتقي الأهل يمع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب الكواليني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "اليوم مباراة الأهلى وسياتل الـمريكى على تايم سبورت فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ـم الدنيا --بصوتى-- الله الموفق".

ومن المقرر ان يلتقي الفائز من مباراة الليلة بين الأهلي وسياتل، مع ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي مونديال الأندية، يوم الأربعاء المقبل.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بنتيجة (3-0).