تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي الليلة في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونكاكاف في المباراة المرتقبة القادمة من أجل الصعود إلى نصف نهائي البطولة في انجاز اعتاد عليه النادي الأهلي في مشاركاته بكأس العالم للأندية على مدار تاريخه.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيرة أوكلاند سيتي في أفتتاح كأس العالم للأندية بثلاثة أهداف نظيفة، الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب تطوان بمدينة طنجة.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86.

تشكيل الأهلي المتوقع:

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز على النحو التالي..

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

- خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

- خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.

القناة الناقلة

حصلت مجموعة قنوات SSC Sport السعودية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجانب قناة المغربية الرياضية الأرضية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

Australia SBS On Demand

Czech Republic Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

Portugal Sport TV4

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12130

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12246

Slovakia Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

United States Fox Sports 2, FOX Deportes

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة للمباراة:

تردد القناة : 12284. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500.

ومن المتوقع أن تنقل القناة العراقية مباراة الأهلي وسياتل، عبر القمر الصناعي "نايل سات".

وفيما يلي تردد قناة Aea العراقي.

تردد القناة : 11636

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح: