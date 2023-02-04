قناة مجانية على نايل سات تنقل مباراة الأهلي وسياتل بمونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

تنقل قناة Aea العراقية مباراة الأهلي المصري وسياتل الأمريكي، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، وفقا لموقع "مصراوي".

ومن المتوقع أن تنقل القناة العراقية مباراة الأهلي وسياتل، عبر القمر الصناعي "نايل سات".

وفيما يلي تردد قناة Aea العراقي.

تردد القناة : 11636

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح: 27500

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في دور نصف النهائي، من أجل الوصول لأبعد نقطة في المسابقة المقامة في المغرب.

ويشارك الأهلي في هذه البطولة بصفته وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة التي تلقاها في النهائي أمام الوداد المغربي، لكن بعد أن تم اسناد مهمة استضافة البطولة إلى المغرب شارك الأهلي كممثل لإفريقيا.