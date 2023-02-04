«حُسم الأمر».. اتحاد الكرة يكشف مصير صفقات الزمالك الجديدة بعد أزمة عدم القيد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية تفاصيل موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من أزمة قيد الصفقات الشتوية لفريق نادي الزمالك، وهي الأزمة التي تفجرت في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية مساء الثلاثاء الماضي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أن اتحاد الكرة رفض قيد الثلاثي الجديد بسبب عدم سداد النادي المديونية المستحقة عليه للجبلاية أو التوصل لاتفاق جدولة بشأنها مع اتحاد الكرة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مسئول باتحاد الكرة - رفض الكشف عن اسمه - قوله إن مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر بشكل نهائي "على عدم قيد صفقات الزمالك الشتوية في قائمة الفريق الأبيض."

ورداً على ما أعلنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبل ساعات بشأن اعتزام ناديه إرسال مبلغ 10 ملايين جنيه لاتحاد الكرة لإنهاء أزمة القيد وجدولة المستحقات المتأخرة على النادي لصالح الجبلاية، قال المسئول إن إرسال الزمالك المبلغ المشار إليه أو حتى سداد النادي كامل المديونية المستحقة عليه في الوقت الحالي "لن يغير موقف اتحاد الكرة من قيد الصفقات"، مؤكداً أن "قيد اللاعبين الجدد في قائمة الزمالك أصبح مستحيلًا."

وأوضح أن "حجز الزمالك مكانًا للاعبيه الجدد على السيستم الإلكتروني الخاص بالانتقالات قبل إغلاق باب القيد هو والعدم سواء"، خاصة وأن فترة القيد انتهت دون اعتماد اتحاد الكرة قيد هؤلاء اللاعبين وبالتالي أصبح قيدهم كأن لم يكن.

وتعقيبًا على تأكيدات مسئولي الزمالك باعتزامهم تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال المسئول باتحاد الكرة إن الزمالك من حقه التصعيد لأي جهة يراها، مشددًا على أن اتحاد الكرة لديه الأدلة التي تؤكد صحة قراره برفض قيد اللاعبين الجديد في صفوف الزمالك.

وفي السياق، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة لموقع "بطولات" عن موقف وتطورات قيد صفقات الزمالك الجديدة التي أبرمها في يناير الماضي.

وقال المصدر إن "مسألة قيد لاعبي الزمالك تم إغلاقها حتى لو قام الزمالك بتسوية مستحقاته وجدولة الديون".

وأضاف المصدر في تصريحاته للموقع: "كان لابد من اعتماد القيد في المواعيد المحددة قبل انتهاء فترة الانتقالات".