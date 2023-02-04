سياتل الأمريكى يتفوق على الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مواجهة جديدة فى مونديال الأندية، عندما يلتقى سياتل الأمريكي فى ربع النهائي فى نسخة تقام بالمغرب.

وكان الأهلي افتتح مشواره المونديالي من الدور التمهيدي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا - ليحسم المارد الأحمر النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف دون رد.

وينتظر الفائز من هذه المباراة موقعة تاريخية مساء الأربعاء المقبل من خلال مواجهة - بطل أوروبا - ريال مدريد.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسياتل الأمريكى 49.03 مليون يورو

أصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الاهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013.