شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يظهر فى الزمالك استعدادًا لقيادة مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر البرتغالى جوسفالدو فيريرا فى مقر نادى الزمالك، استعدادًا لتولى قيادة تدريب الفريق، الذى سيقام بعد قليل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء عودة المدرب بعد قرار إقالته.

ومن المنتظر أن يتولى البرتغالى فيريرا قيادة تدريب الزمالك، على أن يعاونه أسامة نبيه، بعدما رحل الجهاز المعاون الأجنبى لفيريرا.

ويعود فيريرا لقيادة الفريق الأبيض الذى يستعد لمواجهة فاركو المقرر إقامتها بالإسكندرية بعد غدٍ الاثنين، والتى تعد لقاء فاصلا من أجل استكمال أبناء ميت عقبة لمشوارهم فى الدورى بعد اقترابهم من صاحب المركز الثانى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحبة المركزين الثانى والثالث اللذان يحتلهما بيراميدز وفيوتشر برصيد 31 نقطة.