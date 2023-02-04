شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صيانة ملعب الإسماعيلى بعد 5 أيام لاستقبال تدريبات فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى أعمال صيانة استاد الإسماعيلى بعد 5 أيام لاستقبال تدريبات فريق الكرة، وتعكف إدارة صيانة الملاعب بالإسماعيلي، بعد قرار إغلاق الملعب الرئيسي، على إجراء عمليات الصيانة والإحلال والتجديد بشكل كامل لمدة خمسة أيام.

عمليات رفع الكفاءة لاستاد الإسماعيلية تستهدف عودة المظهر الجمالى المعتاد للملعب فى ظل خوض الفريق معسكرا مغلقا بالإسكندرية، وبالتالى راحة الملعب من استضافة التدريبات.

ويختتم فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، استعداداته اليوم السبت لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ويخوض الدراويش مرانه الاخير اليوم بعدما دخل الفريق معسكر مغلق مبكر فى الإسكندرية استعداداًَ للمباراة.

وضم ميدو 23 لاعبًا خلال هذه المباراة بينهم الوافدان الجديدان كريم الديب والإيفواري سيرجي أكا اللذان انضما إلى الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بينما استبعد محمد صبحي، وجاءت القائمة على النحو التالي ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي – محمد كوكو – أحمد عادل عبد المنعم

فى خط الدفاع .. كريم عرفات – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن – كريم الديب

فى خط الوسط .. عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد حسن – سيرجي أكا – عماد حمدي – محمد بيومي – أحمد مدبولي – محمود الشبراوي – محمد عبد السميع – عمر الساعي – ياو أنور

فى خط الهجوم .. محمد الشامي – فراس شواط