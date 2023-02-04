شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يبحث عن مجد "نوير" فى لقاء الأهلي وسياتل الأمريكي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، عن معادلة رقم الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ حينما يقود المارد الأحمر فى مباراته الليلة أمام سياتل الأمريكي - بطل الكونكاكاف - المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، فى ربع نهائى كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويعد نوير أكثر حارس مرمى حافظ على نظافة شباكه فى كأس العالم للأندية برصيد 4 مباريات.

وحافظ الشناوى على نظافة شباكه فى 3 مباريات بكأس العالم للأندية، وهى الدحيل القطري، التى انتهت للأهلي بهدف نظيف، وبالميراس البرازيلي، التى انتهت بالتعادل السلبي، وأخيرا ضد أوكلاند سيتي، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويواصل اللاعبون الكبار بفريق النادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام سياتل الأمريكي لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التى يرغبون فى الفوز بها من أجل استكمال مشوار المارد الأحمر بهذه البطولة.

وستكون مواجهة سياتل بوابة الأهلي لتكرار مباراة "ديربي القرن" بين القلعة الحمراء وريال مدريد، حيث سبق وأن تقابلا الفريقين في عام 2001 وديًا على ملعب "استاد القاهرة" وانتهت المباراة لصالح بطل القرن في أفريقيا على نظيره في أوروبا بهدف صنداي.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهما فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ 90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز وملاقاة ريال مدريد الاربعاء المقبل.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهما قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الفريق.