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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض الأهلي المصري تحديا جديدا في بطولة كأس العالم للأندية 2022، حين يلاقي سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء السبت.

تعرف على تشكيل الأهلي المصري المتوقع أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ويلتقي الفريقان على استاد طنجة، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل قارة أوقيانوسيا، بعد فوز كبير بثلاثية دون رد، في المباراة الافتتاحية.

ويلعب الفائز من تلك المباراة مع ريال مدريد، بطل كأس العالم للأندية التاريخي، خلال لقاء دور الأربعة يوم الأربعاء المقبل.

واستقر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام بطل أمريكا الشمالية.

ويُعول كولر على تشكيلة مستقرة نسبيا مع اكتمال القوة الضاربة للفريق بعودة أغلب اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم طاهر محمد وبيرسي تاو ومحمود متولي، بجانب محمود عبدالمنعم كهربا، العائد من الإيقاف.

وعلى الأرجح، سيخوض الأهلي لقاء سياتل ساوندرز بنفس التشكيل الذي واجه به أوكلاند في افتتاح مونديال الأندية، مع وجود محمد الشناوي في حراسة المرمى، خلف رباعي الدفاع؛ محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول.

وفي خط الوسط، يتجه كولر للدفع بالثلاثي آليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، خلف الثلاثي حسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط: آليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.