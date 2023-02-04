شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الشان 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول موعد مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023 بين الجزائر والسنغال.

تعرف على موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الشان 2023

حيث أصبح المنتخب الجزائري على مقربة من تحقيق حلمه المتمثل في تحقيق الشان 2023، لكن في سبيل ذلك يتعين عليه أولًا عبور بوابة السنغال في المباراة النهائية التي ستقام بملعب نيلسون مانديلا.

ولم يتلق منتخب الجزائر أي هزيمة منذ انطلاق مباريات الشان، إذ فاز في مباريات المجموعات وربع النهائي بهدف دون رد، ثم سحق النيجر في نصف النهائي بخماسية نظيفة.

منتخب السنغال لن يكون لقمة سهلة لمحاربي الصحراء، فرغم البداية المتعثرة بالخسارة من أوغندا، نجح أسود التيرانجا في العودة من بعيد بتحقيق انتصارات متعددة أوصلتهم للنهائي القاري الأول في الشان.

الفائز من هذه المباراة سوف يجني 2 مليون دولار أمريكي، بعد زيادة الجوائز المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أن يتحصل الخاسر وصاحب المركز الثاني، على 800 ألف دولار.

وتقام المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للمحليين "الشان" 2023 يوم السبت الموافق 4 فبراير، على ملعب نيلسون مانديلا في براقي.

وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستأتي المباراة عبر شاشة قناتها beIN Sports HD 4.

من ناحية أخرى، يمكن متابعة المباراة من خلال التلفزة الجزائرية، ولكن على القنوات الأرضية لا الفضائية.

البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال

هناك وسيلتان لمتابعة البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي "الشان" 2023، وكلاهما يتطلب اشتراكًا خاصًا.

الوسيلة الأولى هي تطبيق TOD التابع لبي إن سبورتس، والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

حسب ما أعلنته قنوات بي إن سبورتس فإن المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، هو من سيتولى التعليق على مباراة بلاده أمام السنغال في نهائي الشان 2023.

وكان دراجي قد صاحب صوته جميع مباريات "الخضر" في المسابقة باستثناء المباراة الافتتاحية بين ليبيا والجزائر، التي علّق عليها المصري علي محمد علي.



بالتأكيد ستذهب جميع الأنظار إلى نجم المسابقة الأولى حتى الآن أيمن محيوصي، والمتوقع أن يقود هجوم كتيبة مجيد بوقرة.

الرسم التكتيكي سيستمر 4-3-3 كما جرت العادة، وسيتواجد أحمد قندوسي في منتصف الملعب بجانب داروي ومريزق.

تشكيل الجزائر المتوقع ضد السنغال

حراسة المرمى: فريد شغال

خط الدفاع: مختار بلخيتر - زين الدين بلعيد - أيوب عبد اللاوي - شعيب قداد

أحمد قندوسي - زكريا دراوي - حسام الدين مريزق

يوسف لعوافي - أيمن محيوس - عبدالرحمن مزيان

تذاكر نهائي الشان 2023 بين الجزائر والسنغال

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا للمحليين 2023 قد نفذت يوم الأربعاء بعد طرحها بساعتين فقط.

وهكذا يصبح من المتوقع أن يمتلئ ملعب نيلسون مانديلا عن آخره، بحواليّ 41 ألف متفرج.

يحافظ أيمن محيوص على صدارة ترتيب الشان بعد تسجيله لـ5 أهداف، في حين يحل رازافيند رانايفو كولوينا المدغاشي في المركز الثاني بـ3 أهداف.

ومن منتخب السنغال، لم يسجل لاعبي أسود التيرانجا أكثر من هدف لكل منهم على مدار البطولة.