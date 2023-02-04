شكرا لقرائتكم خبر عن فراشات "سبورت هوم" يحققن 8 ذهبيات فى بطولة كأس مصر للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت اللاعبة جومانا محمد جابر الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 8 سنوات، المقامة فى نادي مدينة نصر الرياضي، وحققت المستوى الأول.

ونجح اللاعبون بنادى سبورت هوم للخدمات الرياضية، "جومانا محمد إبراهيم ، وأسيل محمد على، وريتا مشيل، ومريم عادل، وفرح جمال، وفريدة كريم، ومليكة وائل ، ويارا يوسف، فى تحقيق 8 ميداليات ذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز الفني أنسات تحت 8 سنوات.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من محمد عزت، ومحمود جاد الله، ومحمد عزوز.

وشهدت البطولة حضورا كبيرا لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.