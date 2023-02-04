شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة أخيرة للاعبى الأهلى قبل التحرك لملعب مباراة سياتل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبين فى الرابعة والنصف عصر اليوم، قبل التوجه إلى ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية التى يستضيف المباراة.

ويحدد كولر فى المحاضرة الأخيرة كافة التفاصيل الفنية والتكتيكية المتعلقة بالمباراة، وكذلك التشكيل الذى سيبدأ به مواجهة فريق سياتل الأمريكي.

ويغادر الأهلى فندق الإقامة بمدينة طنجة بالمغرب فى الخامسة مساء اليوم السبت إلى ملعب المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وستكون مواجهة سياتل بوابة الأهلي لتكرار مباراة "ديربي القرن" بين القلعة الحمراء وريال مدريد، حيث سبق وتقابل الفريقان عام 2001 وديًا على ملعب "استاد القاهرة" وانتهت المباراة لصالح بطل القرن في أفريقيا على نظيره في أوروبا بهدف صنداي.