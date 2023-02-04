شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبى الأهلى قبل مواجهة سياتل الأمريكى فى مونديال الأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، اللاعبين فى تدريبات بدنية خفيفة بفندق الإقامة صباح اليوم. وأدى اللاعبون جلسات استشفائية وتدريبية خفيفة في «الجيم» بمقر إقامة البعثة فى طنجة بالمغرب، استعدادًا لمنافسات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي فى الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

ويواصل اللاعبون الكبار بفريق النادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام سياتل الأمريكي "بطل الكونكاكاف" لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التى يرغبون فى الفوز بها من أجل استكمال مشوار المارد الأحمر بهذه البطولة.

وستكون مواجهة سياتل بوابة الأهلي لتكرار مباراة "ديربي القرن" بين القلعة الحمراء وريال مدريد، حيث سبق وتقابل الفريقان عام 2001 وديًا على ملعب "استاد القاهرة" وانتهت المباراة لصالح بطل القرن في أفريقيا على نظيره في أوروبا بهدف صنداي.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهما فى الفريق مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ 90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز وملاقاة ريال مدريد الاربعاء المقبل.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهما قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الفريق.