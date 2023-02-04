شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب إقامة مباراة ذهاب المنتخب الأولمبى وزامبيا 22 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إقامة مباراة الذهاب بين المنتخب وزامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا يوم 22 مارس المقبل.

وتقام مباريات المرحلة الحاسمة من التصفيات، والتى ستتضمن مباراتي منتخبنا الأولمبي أمام زامبيا، ذهاباً وإياباً، خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس 2023.

يذكر أن الفائز فى مجموع مباراتي الذهاب والعودة بين منتخبي مصر وزامبيا يصعد مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى تُقام بالمغرب ويتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.

وخاض منتخب مصر الأولمبى مباراة ودية أمس أمام الجابون باستاد الدفاع الجوي واستطاع الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.