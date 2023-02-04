شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الأهلى أمام سياتل الأمريكى فى مونديال الأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، فريقه فى مباراة جديدة بكأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، فى السابعة مساء اليوم، السبت، فى ربع نهائي البطولة المقامة حالياً فى المغرب.

وشهدت قائمة الأهلي ضم جميع العناصر الأساسية للفريق، باستثناء أحمد نبيل "كوكا" الذى يعاني من إصابة، كما غاب عن الأهلي اللاعب الشاب "رأفت خليل"، الذى انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب، بجانب غياب الثلاثى "أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير" بسبب الإصابة، واستبعاد الوافد الجديد "أحمد قندوسى" لمشاركته مع منتخب الجزائر فى بطولة أفريقيا للمحليين، فيما تم استبعاد الخماسى "أيمن أشرف ومحمد الضاوى وبرونو سافيو وشادى حسين ومصطفى مخلوف" لأسباب فنية.

يواصل اللاعبون الكبار بفريق النادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام سياتل الأمريكي "بطل الكونكاكاف" لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التى يرغبون فى الفوز بها من أجل استكمال مشوار المارد الأحمر بهذه البطولة.

وستكون مواجهة سياتل بوابة الأهلي لتكرار مباراة "ديربي القرن" بين القلعة الحمراء وريال مدريد، حيث سبق وتقابل الفريقان عام 2001 وديًا على ملعب "استاد القاهرة" وانتهت المباراة لصالح بطل القرن في أفريقيا على نظيره في أوروبا بهدف صنداي.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهما فى الفريق مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ 90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز وملاقاة ريال مدريد الاربعاء المقبل.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهما قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الفريق.