شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقود مران الزمالك اليوم قبل مواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود البرتغالى جوسفالدوا فيريرا تدريبات الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم استعداداً للمواجهة المقبلة أمام فاركو فى الجولة السابعة عشرة للدورى.

يأتى ذلك بعد الاتصالات التى جرت خلال اليومين الماضيين بين البروفيسور البرتغالى وأسامة نبيه المدير الفنى الحالى، والوصول لحلول ترضى الطرفين، وإزالة كافة الخلافات بينهما بعد رحيل الجهاز المعاون لفيريرا والذى كان سبب الخلاف بين الأخير ونبيه.

ويعود فيريرا لقيادة الفريق الأبيض الذى يستعد لمواجهة فاركو المقرر إقامتها بالإسكندرية بعد غدٍ الاثنين، والتى تعد لقاء فاصلا من أجل استكمال أبناء ميت عقبة لمشوارهم فى الدورى بعد اقترابهم من صاحب المركز الثانى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحبة المركزين الثانى والثالث اللذان يحتلهما بيراميدز وفيوتشر برصيد 31 نقطة.

في سياق مختلف، يفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق في مباراة فاركو القرر لها بعد غدٍ الإثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويواصل حمزة المثلوثي برنامجه التأهيلي حيث يخضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للزمالك، في ظل الإصابة التي يعاني منها بتمزق عضلة السمانة.