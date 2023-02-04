شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم على باراجواى 2-1 فى كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر للرجال على باراجواى بنتيجة 2/ 1 فى المباراة المقامة حاليا بالجولة الفاصلة للمجموعة الثانية العالمية لبطولة كأس ديفيز. واستطاع الثنائى المصرى محمد صفوت وكريم مأمون تحقيق الفوز فى ثالث لقاءات المنتخبين والفوز بلقاء الزوجى بعد مواجهة عصيبة استمرت ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة. وتغلب صفوت ومأمون على ثنائى باراجواى خوان بوربا ودانييل فاليجو 6 / 3 و 6 / 7 و 6 / 4 ليتقدم الفراعنة فى تلك المواجهة. ويحتاج منتخبنا الوطنى للفوز باحدى مباراتى الفردى المتبقيتين اليوم ايضا بين عمرو عصراوى أمام دانييل فاليجو ومحمد صفوت امام هيرناندو جوزيه لضمان البقاء بالمجموعة العالمية الثانية.