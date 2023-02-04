الامارات | فك الارتباط بين فريق الشارقة لكرة اليد ومدربه الجزائري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المدرب الجزائري سفيان حيواني مغادرة منصبه كمدير فني لفريق الشارقة لكرة اليد، وذلك لظروف شخصية. وتوجه حيواني في تصريح صحافي بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة علي سالم المدفع، وإدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، وللاعبين وجمهور النادي على الفترة التي قاد فيها الفريق منذ 2015 وحتى 2023 على ثلاثة مراحل، ساهم خلالها مع المنظومة في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والخارجية، وحصد مع (الملك) كأس السوبر الإماراتي البحريني وبرونزيتين بالبطولة الآسيوية للأندية بالكويت وكوريا الجنوبية 2019.

وتقدم مدرب الشارقة السابق بالشكر إلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والذي سبق له العمل معه في نادي الشارقة. وأعرب عن اعتزازه بتجربته مع فريق الشارقة. وفي المقابل، وجه النادي الشكر للمدرب وتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة.