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الامارات | مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. الأهلي والهلال والوداد بكأس العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم السبت مباريات مهمة في مختلف المحافل والدوريات يتصدرها كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب إذ يلتقي اليوم الهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي في الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات، يليها مواجهة مهمة بين الأهلي المصري وسياتل الأميركي الساعة 21:00.

"الإمارات اليوم" ترصد أبرز مباريات اليوم على النحو التالي:

دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

شباب الأهلي - دبا 17:30

عجمان - النصر 17:30

بني ياس - الشارقة 20:15

كأس العالم للأندية

الوداد - الهلال 18:30

سياتل - الأهلي 21:00

إيفرتون - أرسنال 16:30

مان يونايتد - كريستال 19:00

وولفرهامبتون - 19:00

نيوكاسل - وست هام 21:30

أتلتيكو مدريد - خيتافي 21:30

روما - إمبولي 21:00

الدوري الألماني

دورتموند - فرايبورغ 18:30

الدوري الفرنسي

سان جيرمان - تولوز 20:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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