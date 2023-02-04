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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من العيار الثقيل بين الوداد المغربي والهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الوداد والهلال في كأس العالم للأندية؟

ويلتقي الفريقان في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مساء يوم السبت، في انطلاقة الدور ربع النهائي.



كانت منافسات النسخة 19 من مونديال الأندية، انطلقت بفوز كبير للأهلي المصري بثلاثية دون رد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الأربعاء الماضي.

واستقر الجهاز الفني لكل فريق؛ الوداد والهلال، على ملامح تشكيل المباراة المرتقبة، بين بطلي إفريقيا وآسيا.

ويشارك الهلال في البطولة بناء على اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كبطل لآخر نسخة مكتملة من دوري أبطال آسيا.

في المقابل، يخوض الوداد منافسات البطولة بعد أن توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2022، عقب انتصاره على الأهلي المصري بهدفين دون رد.

ويلتقي الفائز من الهلال والوداد مع فريق فلامينجو البرازيلي في الدور نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل.

تشكيل الوداد المتوقع أمام الهلال

حارس المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أيوب العملود، أمين أبو الفتح، أرسين زولا، يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران، عبدالله حمود، أيمن الحسوني

خط الهجوم: محمد أوناجم، ديدييه لامكيل، متريكس

تشكيل الهلال المتوقع أمام الوداد

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، جانج هيون سو، علي البليهي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، أندري كاريلو

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو