شوبير: كهربا قد يغيب عن مباراة الأهلي وسياتل في المونديال

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن إمكانية غياب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة المارد الأحمر أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

وقال شوبير، في تصريحات نقلها موقع "إرم نيوز"، إن كهربا شعر بعد مواجهة أوكلاند سيتي بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وأوضح الإعلامي أن كهربا عمل مع الجهاز الطبي وشارك في مران الجمعة، وتتم متابعة اللاعب لحظة بلحظة لكن اللاعب قد يغيب عن المباراة للإجهاد رغم أن حالته جيدة، خاصة أن مارسيل كولر مدرب الأهلي لا يشرك إلا اللاعب الجاهز بنسبة 100%.

من ناحية أخرى، قال حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق إن محمود كهربا يريد دفع غرامة المليونين ونصف مليون دولار على 5 أقساط، بواقع 500 ألف دولار في كل دفعة.

في الوقت ذاته، فإن مطلب نادي الزمالك هو إيقاف اللاعب وحرمانه من المشاركة ودفع المبلغ كاملاً.

وأشار الإعلامي إلى أن القرار قد يُصدر خلال 72 ساعة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليونيّ دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، بعد انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.

وانتهت مدة إيقاف كهربا دون أن يدفع اللاعب الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وفي صيف عام 2019، رحل كهربا عن الزمالك بداعي انتهاء عقده مع الفريق، بينما يؤكد الزمالك استمرار عقده حتى صيف 2022.

وانضم محمود كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم رحل مجانا إلى الأهلي في يناير 2020.