تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع سياتل الأمريكى فى ربع النهائى بطولة كأس العالم للأندية، فى السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسياتل الامريكى
أعلنت قناة Aea العراقية نقل مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى الليلة فى كأس العالم للأندية، ونجحت القناة فى نقل مباراة الأهلى مع أوكلاند سيتى الأربعاء الماضى وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.
تردد قناة aea
11636 أو 116367
الاستقطاب: افقى
القمر الصناعى : نايل سات
كما أعلنت قناة NRT العراقية نقل مباراة الاهلى وسياتل الامريكى الليلة
تردد قناة NRT
11636 أو 116367
الاستقطاب: افقى
القمر الصناعى : نايل سات
وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.
واستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والذي فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، فيما استعد جيدا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.
وحال فوز الأهلي على بطل أمريكا في ربع نهائي المونديال سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير.