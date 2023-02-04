تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع سياتل الأمريكى فى ربع النهائى بطولة كأس العالم للأندية، فى السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسياتل الامريكى

أعلنت قناة Aea العراقية نقل مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى الليلة فى كأس العالم للأندية، ونجحت القناة فى نقل مباراة الأهلى مع أوكلاند سيتى الأربعاء الماضى وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.

تردد قناة aea

11636 أو 116367

الاستقطاب: افقى

القمر الصناعى : نايل سات

كما أعلنت قناة NRT العراقية نقل مباراة الاهلى وسياتل الامريكى الليلة

تردد قناة NRT

11636 أو 116367

الاستقطاب: افقى

القمر الصناعى : نايل سات

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.