شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 12 فبراير موعدا لمباراتى الزمالك والأهلى المؤجلتين بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 12 فبراير الجارى موعداً لمؤجلتى الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ 16 بكأس مصر للموسم الحالى بدلا من غد، بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت فى بولندا والسويد مؤخرا.

وتقام غدا الأحد لقاءات مهمة فى دور الـ 16 بين كل من، سبورتنج مع الشمس وسموحة مع هليوليدو والأوليمبى مع البنك الأهلى والعبور مع هليوبوليس والمعادى مع الطيران.

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج ، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول .

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط وهم الزمالك و الشمس من المجموعه الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.