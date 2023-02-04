شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام سياتل الأمريكى.. طاهر والشحات وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فريقه فى مباراة جديدة بكأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، المقرر لها السابعة مساء اليوم، فى ربع نهائي البطولة المقامة حاليا فى المغرب.

ومن المقرر أن يدفع كولر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

وكشف الفيفا عن طاقم تحكيم المباراة بين الأهلي ضد فريق سياتل الأمريكي بقيادة الإنجليزي ‏أنتوني تايلور ويعاونه الثنائي الإنجليزي جاري بيسويك وآدم نون، والفرنسي نينج ماجستر حكما رابعًا.

ويضم الطاقم أيضا الإيطالي ماسيميليانو إيراتي لتقنية الفيديو ويساعده جيروم بريسارد، بالإضافة إلى المغربي رضوان جيد ومواطنه مقران جوراي.