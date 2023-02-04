شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري وسياتل في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه الأنظار صوب ملعب طنجة لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية.

الأهلي تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، بعد فوز كبير بثلاثية دون رد.



سجل أهداف الأهلي وقتها كل من حسين الشحات ومحمد شريف والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناتي SSC السعودية بجانب الرياضية المغربية ولكن على ترددها الأرضي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي، في الدور نصف النهائي مساء يوم الأربعاء المقبل.



ويشارك الأهلي للمرة الثامنة تاريخيا في بطولة كأس العالم للأندية، وكان أفضل إنجازاته الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات خلال نسخ 2006 و2020 و2021.

في المقابل، يخوض سياتل ساوندرز منافسات البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد تتويجه العام الماضي بطلا لدوري أبطال كونكاكاف.

تردد قنوات SSC عبر العرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6